AB'den Anlaşmasız Brexit Uyarısı
32 dakika önce
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "(İngiltere'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
AB
Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: "( İngiltere
'deki Brexit oylaması) Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı."
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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