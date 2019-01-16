Son Dakika Haberleri: AB'den Anlaşmasız Brexit Uyarısı

AB'den Anlaşmasız Brexit Uyarısı

27 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

AB'den Anlaşmasız Brexit Uyarısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından, "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." dedi.

Barnier, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Brexit oturumunda konuştu.

Ayrılık anlaşmasını AB ve İngiliz hükümetinin ortak hazırladığını anımsatan Barnier, İngiliz parlamentosunda yapılan oylama sonucunu üzüntüyle karşıladığını söyledi.

AB'nin önceliğinin düzenli bir ayrılık olduğunu vurgulayan Barnier, "Bu aşamada hiçbir senaryoyu yok sayamayız. Bu durum her zaman en fazla kaçındığımız anlaşmasız ayrılık senaryosu için özellikle geçerli." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin 10 hafta sonra AB için üçüncü bir ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunu önlemeye odaklandıklarını belirten Barnier, AB'nin her duruma karşı hazırlık çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı! İşte Son Durum

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:49:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Anlaşmasız Brexit Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]