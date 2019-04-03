Son Dakika Haberleri: AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı: Bir günde 3'üncü ülke konumuna düşer

AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı: Bir günde 3'üncü ülke konumuna düşer

23 dakika önce

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.

AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı: Bir günde 3'üncü ülke konumuna düşer, System.String[]
AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 

Ekonomi
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