AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı: Bir günde 3'üncü ülke konumuna düşer
23 dakika önce
AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.
AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34
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