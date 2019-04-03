AB'den anlaşmasız Brexit uyarısı: Bir günde 3'üncü ülke konumuna düşer

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık riskinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Eğer anlaşmasız ayrılık olursa İngiltere bir günde AB açısından 3'üncü ülke konumuna gelecek" dedi.

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