Son Dakika Haberleri: AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama
Son Dakika Dünya AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama

AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama

56 dakika önce

AB liderleri, Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki harekata ara verilmesiyle ilgili yapılan anlaşma konusunda temkinli bir açıklama yaptı.

AB'den anlaşmayla ilgili temkinli açıklama, System.String[]

AB liderleri, Türkiye ile ABD arasında Suriye'deki harekata ara verilmesiyle ilgili yapılan anlaşma konusunda temkinli bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada harekata son verilmesi çağrısı yinelendi. Brüksel'de dün başlayan iki günlük Avrupa Birliği (AB) zirvesinde bir araya gelen liderler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekatı na ara vermesi sonrasında bir ortak açıklama yaptı.


AB Konseyi'nin açıklamasında, "AB Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de kabul edilemez şekilde insanların acı çekmesine neden olan, IŞİD ile mücadeleyi sekteye uğratan ve Avrupa'nın güvenliğini ağır bir şekilde tehdit eden tek taraflı askeri eylemini kınar" denildi.


AB açıklaması Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla askeri harekatın 120 saatliğine durdurulacağının ve Kürtlerin güvenli bölgeden çekilmesiyle sonlandırılacağının bildirilmesi sonrası geldi.


"AB Konseyi bu akşam askeri operasyonu durdurma konusunda yapılan ABD-Türkiye açıklamasını not eder" denilen ortak açıklamada 28 üye ülkenin liderleri "Türkiye'nin askeri eylemlerine son vermesi, askerlerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka saygı göstermesi" çağrısında bulundu.


AB Konseyi'nin konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği de vurgulandı.


AFP, DW/SSB, BK


(c)

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:13 
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