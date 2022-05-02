AB'den Apple'a "mobil ödemede tekelcilik" suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Apple'a "mobil ödemede tekelcilik" suçlaması

02.05.2022 15:53
AB'den Apple'a "mobil ödemede tekelcilik" suçlaması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji firması Apple'a, pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtlama suçlamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), teknoloji firması Apple'a, pazardaki hakim konumunu kullanarak Apple Pay adlı mobil ödeme sistemine rakiplerinin erişimini kısıtlama suçlamasında bulundu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yaptığı basın toplantısında, "Apple, diğer firmaları oyundan dışlayarak adil olmayan şekilde Apple Pay adlı cüzdanlarını rekabetten korumuştur. Bu durum ispatlanırsa şirketin davranışı pazardaki hakim konumun kötüye kullanılması anlamına gelecektir. Bu da bizim kanunlarımıza göre yasa dışıdır." dedi.

İlk incelemelerinde Apple'ın rekabeti kısıtladığı sonucuna ulaştıklarını belirten Vestager, "Apple'ın cihazlarında rakip mobil cüzdan çözümleri geliştirilmesi için gerekli teknolojilere üçüncü tarafların erişimini sınırlandırdığına yönelik göstergeler bulunuyor." diye konuştu.

AB Komisyonu, tekelcilik karşıtı kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma çerçevesinde yasal bir adım olarak Apple'ın uygulamalarına ilişkin şirkete bir itiraz bildirimi yolladı.

Apple firmasının rekabeti engellediği ve tekel konumunu haksız şekilde kullandığı kanıtlanırsa şirkete ağır ceza kesilmesi söz konusu olacak.

AB Komisyonu, 2020'de Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB ayrıca, Apple'ı, uygulama mağazası App Store kuralları ile müzik veri akışı piyasasında hakim konumunu kötüye kullanmakla ve rekabet kurallarını çiğnemekle suçlayarak soruşturma başlatmıştı.

YORUMLAR
500
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü İbb'den 'Karbonsuz ve Akıllı Şehir' Olma Yolunda Büyük Adım İbb'den 'Karbonsuz ve Akıllı Şehir' Olma Yolunda Büyük Adım

Avrupa Birliği, Apple Pay, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Apple'a 'mobil ödemede tekelcilik' suçlaması - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Apple'a "mobil ödemede tekelcilik" suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement