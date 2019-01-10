AB'den Ar-Ge'ye 318 Milyar Avro

Avrupa Birliği
(AB
), 2017 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanına toplam 318 milyar avro kaynak aktardı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 28 ülkenin 2017 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayınladı.
Buna göre, Ar-Ge'ye AB üyesi ülkeler 2016 yılında gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2,04'ünü harcarken bu oran 2017'de yüzde 2,07'ye yükseldi. Böylece, AB'nin toplam Ar-Ge harcamaları 2017 yılında 318 milyar avro seviyesine ulaştı. Söz
konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini kamu ve yüzde 1'ini kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.
AB üyesi ülkeler arasında 2017 yılında en fazla Ar-Ge harcamasını 99 milyar avroyla Almanya
gerçekleştirdi. Onu en yakın 50 milyar avroyla Fransa
, 38,9 milyar avroyla İngiltere
, 23,3 milyar avroyla İtalya
, 15,8 milyar avroyla İsveç
, 14,7 milyar avroyla Hollanda
, 14 milyar avroyla İspanya
izledi.
En az Ar-Ge harcaması yapan AB üyesi ülkeler ise 61 milyon avroyla Malta
, 109 milyon avroyla Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY) ve 138 milyon avroyla Letonya
oldu.