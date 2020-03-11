AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı - Son Dakika Dünya

AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği Yunanistan'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.

AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği Yunanistan'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.


Günlük basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü Adalbert Jahnz, "Yunan yetkililerin sığınmacılara yönelik herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:14:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]