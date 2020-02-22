AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor - Son Dakika Dünya

AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor

6 saat önce

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor.

AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor, System.String[]

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) mart ayından itibaren yeni pasaportların kullanıma gireceğini açıkladı.


Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:21:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]