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AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor
6 saat önce
Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor.
Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) mart ayından itibaren yeni pasaportların kullanıma gireceğini açıkladı.
Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39
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