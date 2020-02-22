AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor

Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı