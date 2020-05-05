AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Politika AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı - Son Dakika

AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı.

AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı, System.String[]

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı.


İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşmasını güvence altına almak için ABD ile resmi görüşmelere başladı. Görüşme, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve ABD Ticaret Bakanı Robert Lighthizer arasında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Truss ve Lighthizer'in serbest ticaret anlaşması hakkındaki görüşmelerin güvenli bir şekilde seyahatin mümkün olana kadar uzaktan yürütülecek video konferanslar ile gerçekleştirileceği ifade edildi. Müzakerelerin 6 haftada bir tekrarlanacağı ve görüşmelerde her iki taraftan 100 müzakereci yer alacağı kaydedildi. Altı haftada bir resmi düzeyde gerçekleşecek görüşmeler, İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı'ndan Oliver Griffiths ve ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Daniel Mullaney tarafından yönetilecek.


İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada Atlantik ötesi ticaretin desteklenmesinin Covid-19'un neden olduğu ekonomik gerginliğin atlatılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, "ABD, en büyük ticaret ortağımız ve transatlantik ticaret anlaşmaları korona virüsün getirdiği ekonomik sıkıntıları yenmemize yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. Bakan Truss, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın serbest ticareti savunduğunu ifade ederken ABD ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasına yönelik, "İngiltere'nin her bölgesinde bireylere ve işletmelere fayda sağlayacak bir anlaşma sağlamak için sıkı bir pazarlık yapacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.


İngiltere'de muhalefet endişeli


İngiltere Başbakanı Boris Johnson uzun zamandır ABD ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasının Brexit sonrası ekonomiye destek sağlayan büyük ödüllerden biri olduğunu savunurken muhalefet partileri, ABD ile bir anlaşmaya varılmasının gıda, çevre ve sağlık konularında da AB standartlarından uzaklaşma riski taşıdığına dikkat çekti. Eleştiriler ile beraber İngiltere'nin ABD'ye yakınlaşması ile birlikte sağlık sektörünün özelleştirileceğinden endişe duyuluyor.


Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile de serbest ticaret anlaşması konusunda görüşmelerini sürdürürken bu konuda ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor. - LONDRA

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:11 Kaynak: İHA


Son Dakika

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Benzine 5 kuruş zam geldi Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu         
00:54
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı         
00:33
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı         
00:18
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu         
00:12
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı         
00:06
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 03:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]