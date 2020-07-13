AB'den Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya tepki - Son Dakika

AB'den Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya tepki

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından, tüm taraflara çatışmaya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından, tüm taraflara çatışmaya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki çatışmanın can kaybına yol açmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, tarafların Minsk Grubu çerçevesinde doğrudan iletişim kurması gerektiğinin altı çizilerek, ateşkes ihlalinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) tekrar sahada denetime başlamasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

"AB taraflara ateşkese uyma ve tekrar müzakerelere başlama çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, gerginliği azaltmak için acilen adım atılması gerektiği vurgulandı.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da yaparak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya tepki - Son Dakika
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