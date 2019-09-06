Son Dakika Haberleri: AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün
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AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün

20 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını açıklayarak, "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" dedi.

AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını açıklayarak, "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" dedi.


Sosyal medya hesabından bir iletiye cevap veren Piri, yerel seçimin ardından Türk hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı.

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Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00 
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AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün
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