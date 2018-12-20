Son Dakika Haberleri: AB'den Bankacılık Sektörüne "Kartel Soruşturması"

AB'den Bankacılık Sektörüne "Kartel Soruşturması"

8 saat önce

Avrupa Birliği (AB), devlet tahvili ticaretinde aralarında kartel oluşturdukları şüphesiyle 4 banka hakkında soruşturma başlattı.

AB'den Bankacılık Sektörüne
Avrupa Birliği (AB), devlet tahvili ticaretinde aralarında kartel oluşturdukları şüphesiyle 4 banka hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu'ndan, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yapılan tahvil ticaretleri hakkında resmi inceleme başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, söz konusu bankaların 2009-2015 yıllarında devlet tahvillerine yönelik piyasa işlemlerinde kartel oluşturduklarından şüphelenildiği kaydedildi.

Komisyon, 4 bankanın ismini açıklamazken, Deutsche Bank, Credit Agricole ve Credit Suisse'in söz konusu bankalar arasında yer alabileceği tahmin ediliyor.

AB tarafından başlatılan benzer soruşturmaların tamamlanması uzun sürebiliyor.

Birlik üyesi ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:39 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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