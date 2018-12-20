AB'den bankacılık sektörüne 'kartel soruşturması'
8 saat önce
AB Komisyonu, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yaptığı tahvil ticareti hakkında soruşturma başlattı.
AB
Komisyonu, Avrupa
'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yaptığı tahvil ticareti hakkında soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:53
Anadolu Efes, CSKA Moskova Engelini Aşamadı
Fenerbahçe, Buducnost'u Farka Boğdu: 89-65
Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz
DİSK ile KESK'ten Ek Zam ve Asgari Ücret Açıklaması