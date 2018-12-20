Son Dakika Haberleri: AB'den bankacılık sektörüne 'kartel soruşturması'

AB'den bankacılık sektörüne 'kartel soruşturması'

8 saat önce

AB Komisyonu, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yaptığı tahvil ticareti hakkında soruşturma başlattı.

AB'den bankacılık sektörüne 'kartel soruşturması', System.String[]
AB Komisyonu, Avrupa'da faaliyet gösteren 4 bankanın dolarla yaptığı tahvil ticareti hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:53 

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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