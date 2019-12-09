Son Dakika Haberleri: AB'den batarya teknolojilerindeki Ar-Ge için 3,2 milyar avroluk devlet yardımına onay
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AB'den batarya teknolojilerindeki Ar-Ge için 3,2 milyar avroluk devlet yardımına onay

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar avroluk devlet yardımına onay verdi.

AB'den batarya teknolojilerindeki Ar-Ge için 3,2 milyar avroluk devlet yardımına onay, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar avroluk devlet yardımına onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3,2 milyar avro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Çevre dostu hareketlilik ve enerji, istihdam oluşturma, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne yönelik potansiyeli nedeniyle Avrupa'da batarya üretimi ekonomimiz ve toplum için stratejik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Vestager, komisyon tarafından onaylanan fonlamanın batarya hücrelerine yönelik önemli projelerin rekabete zarar vermeden devam etmesini sağlayacağını kaydetti.

Avrupa'da geri dönüşümden madenlerin işlenmesine kadar büyük ölçekli batarya hücrelerinin üretimi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu. Devlet yardımının onaylanmasının ek 5 milyar avroluk özel sektör yatırımının önünü açması bekleniyor.

Batarya hücresi tedariki Avrupa için önemli

Çin'den gelen rekabet Avrupalı liderler tarafından yakından takip edilirken, bu rekabetle baş edebilmek için Avrupa'nın "ortak sanayi politikası" çalışmalarını hızlandırması da dikkati çekiyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryalarının dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Avrupa'da elektrikli arabalar için batarya hücreleri üretimine yönelik devlet yardımları konusunda Avrupa Komisyonu'nun onayı gerekiyor.

Küresel batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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