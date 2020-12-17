AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar - Son Dakika

AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar

17.12.2020 18:37
AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a bazı iş adamları ve savunma şirketlerini de kapsayan yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a bazı iş adamları ve savunma şirketlerini de kapsayan yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'taki seçimlerin yenilenmesini isteyen muhalefete baskıların devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a uygulanan yaptırım listesi genişletildi. AB'nin yaptırım uygulayacağı kişiler listesine son olarak çok sayıda üst düzey siyasetçi, güvenlik ve yargı yetkilisi eklendi. Bu kişilere seyahat yasağı uygulanacak, mal varlıkları doldurulacak.

AB'nin yeni listesinde bu kez Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yakınlığıyla bilinen iki iş adamı Aleksandr Şakutsin ile Mikalay Varabey de bulunuyor. AB Konseyi açıklamasında, iki iş adamının Lukaşenko döneminde özelleştirmelerden ve vergi muafiyetlerinden en çok yararlanan kişilerden olduğu belirtildi.

Listeye alınan şirketler ise savunma sanayi, teknoloji ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

AB, Belarus'taki cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunuyor ve seçimin sonucunu tanımıyor.

AB, seçim sonucunu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle ilk olarak 40'tan fazla Belaruslu üst düzey yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Ardından Lukaşenko dahil 15 kişi daha yaptırım listesine alınmıştı. Son eklemelerle AB'nin yaptırım uygulayacağı kişi sayısı 88, kuruluş sayısı 7 oldu.

Avrupa Birliği, Ağustos, Belarus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar - Son Dakika


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