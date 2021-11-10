AB'den Belarus-Polonya göçmen krizinde Rusya'ya dezenformasyon suçlaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, göçmenlerle ilgili Türkiye ve Belarus arasında benzerlik kurulmasının dezenformasyon olduğunu belirterek, "Bu, Rus dostlarımız tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir." dedi.

Stano, AB sözcülerinin basın toplantısında Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan kişilerle ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Türkiye'deki 2015'te yaşanan durum ile Belarus arasında paralellik kurmaya çalışan kim varsa dezenformasyon yapmaktadır. Bu, Rus dostlarımız tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir." diyen Stano, sahadaki gerçeklere odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Peter Stano, şunları kaydetti:

"Belarus'ta gördüğümüz şey devlet tarafından organize edilmiş, suni olarak yaratılmış bir göç krizidir. Bunu böyle ele almak gerekmektedir. Herkes Lukaşenko rejiminin insanları AB'ye kolayca gireceklerine dair yanlış sözler vererek kandırdığını, Minsk'e indiklerinde bu kişileri sınıra doğru ittiğini ve yasa dışı şekilde sınırı geçmeleri için neler yaptığını görüyor. AB olarak Rusya'ya Belarus üzerindeki etkisini kullanarak bu yasa dışı ve insanlık dışı faaliyeti durdurması için çağrı yapıyoruz."