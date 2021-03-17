AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı - Son Dakika

AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için "dijital yeşil sertifika" planı

17.03.2021 16:40
AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde güvenli serbest dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan "Dijital Yeşil Sertifika" adlı planını sundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde güvenli serbest dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan "Dijital Yeşil Sertifika" adlı planını sundu. QR kod içerecek olan sertifikada, kişinin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığı, yakın zamanda tedavi olup olmadığı veya test sonucunun negatif olduğuna yönelik bilgiler yer alacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüs salgınında aşılama ve seyahat sürecine dair açıklama yapmak üzere kamera karşına geçti. Leyen gerçekleştirdiği basın toplantısında, AB'nin salgın sırasında birlik toprakları içinde güvenli serbest dolaşımı kolaylaştırmak için "aşı pasaportu" olarak "Dijital Yeşil Sertifika" oluşturmayı önerdiğini duyurdu. Sertifikanın tüm AB vatandaşları için erişilebilir ve güvenli olacağını, ayrımcı olmayacağını ve yalnızca gerekli bilgileri içereceğini söyleyen Von der Leyen, tüm AB ülkelerinde geçerli olacağını vurguladı.

Sertifika elektronik veya kağıt formda olacak

Planın detaylarına değinen Von der Leyen, pasaportun bir kişinin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış bir aşı ile Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığını, yakın zamanda tedavi olup olmadığı ve dolayısıyla bağışıklığının bulup bulunmadığını ya da negatif bir testi göstereceğini söyledi. Sağlık pasaportunun elektronik veya kağıt formda olacağını vurgulayan Von der Leyen, pasaportun orijinalliğini sağlamak için bir QR kod içereceğini kaydetti.

Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin son altı hafta içinde 33 ülkeye 41 milyon aşı dozu ihraç ettiği bilgisini paylaşarak, AB'nin küresel iş birliğini desteklemek için aşı ihraç ettiğini hatırlattı. Leyen, gerekirse AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkelere aşı ihracatının yasaklanıp yasaklanmayacağını da değerlendireceğini söyledi.

"Karşılıklılık konusunda net olmak istiyorum" diyen Von der Leyen, "Bizden daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkelere yapılan ihracatın orantılı olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu, Avrupa'nın adil payını almasını sağlamakla ilgilidir" diye konuştu.

"Yavaş aşılamanın sorumlusu AstraZeneca"

BioNTech- Pfizer ve Moderna'nın sözleşmelerini yerine getirdiğini aktaran Von der Leyen, AB'nin yavaş aşılama hızını "AstraZeneca'nın yetersiz üretim ve yetersiz dağıtımından" kaynaklandığını belirtti. Von der Leyen, "AstraZeneca'nın maalesef AB ile aşı sözleşmesine göre yetersiz üretim ve eksik teslim oldu. Bu da aşılamanın hızını yavaşlattı" dedi. Leyen, 2021'in ikinci çeyreğinde AstraZeneca'nın 180 milyon dozdan yalnızca 70 milyon doz teslim edeceğini dile getirdi.

Yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefi

200 milyon doz BionTech-Pfizer, 35 milyon doz Moderna ve 55 milyon doz Johnson&Johnson aşılarının yazdan önce teslim edileceğini duyuran Von der Leyen "Yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin tamamen aşılanması hedefimize ulaşabiliriz" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Pfizer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AB'den birlik topraklarında serbest dolaşım için 'dijital yeşil sertifika' planı - Son Dakika


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