Son Dakika Haberleri: AB'den Bmw, Daimler ve Vw Aleyhinde Görüş

AB'den Bmw, Daimler ve Vw Aleyhinde Görüş

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB), benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle BMW, Daimler ve VW şirketleri hakkında başlatılan soruşturmada şirketlerin gizli anlaşma yaptıkları yönünde görüş açıkladı.

AB'den Bmw, Daimler ve Vw Aleyhinde Görüş, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle BMW, Daimler ve VW şirketleri hakkında başlatılan soruşturmada şirketlerin gizli anlaşma yaptıkları yönünde görüş açıkladı.

AB Komisyonu, Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler ve VW (Volkswagen, Audi, Porsche) firmalarının rekabete aykırı biçimde temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelleyecek eylemlerde bulunup bulunmadıklarını belirlemek için başlatılan soruşturmada ön bulgularını yayınladı.

Buna göre, firmalar 2006-2014 yılları arasında emisyon teknolojileri geliştirilmesine ve uygulanmasına engel olacak kararlar alarak AB rekabet kurallarını ihlal etti.

Bu aşamadan sonra söz konusu firmaların AB'nin iddialarına yanıt verme hakkı bulunuyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Volkswagen, Avrupa Birliği, Ekonomi
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