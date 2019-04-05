AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş
40 dakika önce
Avrupa Birliği, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmada şirketlerin aleyhinde görüş bildirdi.
Avrupa Birliği, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmada şirketlerin aleyhinde görüş bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:06
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