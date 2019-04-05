Son Dakika Haberleri: AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş

AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş

40 dakika önce

Avrupa Birliği, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmada şirketlerin aleyhinde görüş bildirdi.

AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş, System.String[]
Avrupa Birliği, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmada şirketlerin aleyhinde görüş bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:06 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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