AB'den 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara uçuş yasağı
29 dakika önce
Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının uçuşlarını askıya aldı.
Avrupa
Sivil Havacılık Emniyet Ajansı "Boeing
Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının uçuşlarını askıya aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:00
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