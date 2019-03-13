Son Dakika Haberleri: AB'den 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara uçuş yasağı

AB'den 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara uçuş yasağı

29 dakika önce

Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının uçuşlarını askıya aldı.

AB'den 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara uçuş yasağı, System.String[]
Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının uçuşlarını askıya aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:00 

Avrupa, Boeing, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düşen Etiyopya Uçağıyla İlgili Yeni İddia: Duman Yükseliyordu Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

LPG'ye 5 Kuruşluk Zam Geldi! Fiyat Artışı Pompaya Yansımayacak Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 00:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den 'Boeing 737 Max' tipi uçaklara uçuş yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]