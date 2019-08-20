Son Dakika Haberleri: AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi
Son Dakika Dünya Haber

AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi

1 saat önce

Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda ile ilgili tebdir maddesinin (Backstop) kaldırılması talebini geri çevirdi.

AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi, System.String[]
Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin (Backstop) kaldırılması talebini geri çevirdi.

Boris Johnson'ın Avrupa Birliği yetkililerine dün gönderdiği mektupta backstop olarak bilinen tedbir maddesinin değiştirilmesi talep ediliyor. Bu madde İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alıyor. Boris Johnson bu maddenin İngiltere'nin egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor bu yüzden yeniden müzakere masasına oturulmasını istiyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici
Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde Hindistan'ın yolladığı uzay aracı Ay'ın yörüngesine girdi Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 20:00:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]