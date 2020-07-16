AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu. Tıbbi malzemelerde 28 adet yüksek kaliteli solunum cihazı da bulunduğu bildirildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.07.2020 22:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika