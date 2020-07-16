AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu. Tıbbi malzemelerde 28 adet yüksek kaliteli solunum cihazı da bulunduğu bildirildi.

Bosna - Hersek, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği - Son Dakika
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