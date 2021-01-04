AB'den Bosna Hersek'teki göçmenlere 3,5 milyon avro destek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki göçmenlere 3,5 milyon avro mali destek tahsis etti.

AB Komisyonu, Bosna Hersek'teki göçmenlere insani yardım için ilave kaynak sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, Bosna Hersek'te arasında çocukların da bulunduğu bin 700'den fazla göçmenin sert kış koşullarında barınaksız kaldığı ve ülkede insani felaket yaşandığı kaydedildi.

Ülkedeki göçmenlere giysi, battaniye, yiyecek ile birlikte sağlık hizmeti vermek üzere 3,5 milyon avroluk yardım sağlayacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Bosna Hersek'e 2018'den beri 13,8 milyon avro insani yardımda bulunduğu anımsatıldı.

Aralık ayında Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Bunun ardından göçmenler karara tepki olarak kampı yakmıştı. Yangının ardından yaşam koşullarını destekleyemeyen kamp boşaltılmıştı.

Alternatif kamp olarak düşünülen bölgedeki halkın tepkisi üzerine göçmenler tekrar Lipa kampına getirilmişti.

En son Bosna Hersek ordusu Lipa'nın olduğu bölgeye askeri çadırlar kurarak göçmen kampını tekrar kurmuştu.