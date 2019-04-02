Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit İçin "Sabır" Çağrısı

AB'den Brexit İçin "Sabır" Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.

AB'den Brexit İçin
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit için bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu açıklamasının ardından, "sabırlı olma" çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin Brexit konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

AB üyesi ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ve May, 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.

Brexit süreci

May'in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan bir dizi oylamada da parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur İranlı Sinema Oyuncusu Meşayihi Hayatını Kaybetti Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 23:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit İçin "Sabır" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]