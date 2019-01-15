Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit oylaması açıklaması

AB'den Brexit oylaması açıklaması

27 dakika önce

AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum.

AB'den Brexit oylaması açıklaması, System.String[]
AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Tusk ise "Tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:50 

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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