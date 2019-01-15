AB'den Brexit oylaması açıklaması
27 dakika önce
AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum.
AB
Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere
'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Tusk ise "Tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:50
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