Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit resti: "Mümkün olan tek anlaşma masada"
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AB'den Brexit resti: "Mümkün olan tek anlaşma masada"

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık'ın AB'den çekilmesi süreci üzerine müzakere edilebilinecek tek anlaşmanın İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB'ye sunulan Brexit anlaşması olduğunu söyledi.

AB'den Brexit resti:
Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık'ın AB'den çekilmesi süreci üzerine müzakere edilebilinecek tek anlaşmanın İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB'ye sunulan Brexit anlaşması olduğunu söyledi.

AB Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit süreci hakkında açıklamada bulundu. Paris'te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından Brüksel'de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı.

"Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz"

Barnier, "Bir kez daha sakince tekrar ediyorum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan anlaşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Brexit kaybedilen bir müzakere"

Lordlar Kamarası Başkanı Lord Norman Fowler'ın da bulunduğu toplantıda Barnier,"Brexit kaybedilen bir müzakere, olumsuz bir müzakere ve kimse bana Brexit'in en küçük katma değerini gösteremedi. Ancak bunu sınırlandırarak uygulamak zorundayız. Sayısız sonucu olacak. Brexit'in paradoksu, kıtamızın bir araya gelmekten ziyade yalnız olmayı seçtiğini bir o kadar da zorlukla karşı karşıya kaldığını gösterecek" dedi. - BRÜKSEL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Politika
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