AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı - Son Dakika
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AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek müzakerelere yönelik taslak yönerge hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İngiltere ile müzakerelerde AB vatandaşlarının ve işletmelerinin çıkarlarını savunacaklarını vurgulayan Barnier, İngiltere ile çok sayıda başlığın görüşüleceğini ve 31 Aralık 2020'deki geçiş sürecinin sona ermesinin ardından yaşanacak değişikliklerin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

AB ve İngiltere arasında karşılıklı ticarette "haksız rekabetin" engellenmesi gerektiğini belirten Barnier, "Rekabetin açık ve adil olduğundan emin olmalıyız." dedi.

"Müzakereleri tamamlamak için 11 aydan daha uzun bir süre gerekiyor"

Michel Barnier, ticaret anlaşmasını 11 ayda tamamlamanın büyük bir zorluk olduğuna işaret ederek, "Müzakereleri tamamlamak için 11 aydan daha uzun bir süre gerekiyor. Yıl sonuna kadar anlaşma sağlanamaması da dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmayı tercih ettiğini anımsatan Barnier, "Bu tercih nedeniyle İngiltere artık AB'nin hak ve avantajlarından yararlanamayacak." dedi.

Birlik standartlarına uyması halinde AB'nin İngiltere'yle "çok iddialı" bir anlaşma yapmak istediğini ifade eden Barnier, "AB, İngiltere ile ticarette tüm ürünlere sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota uygulamaya hazır." dedi.

Barnier, taraflar arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasının dijital ticaret, fikri mülkiyet, kamu ihaleleri ve balıkçılıkla ilgili unsurları da içermesi gerektiğini söyledi.

Barnier'in açıkladığı taslak yönerge, AB üyesi ülkeler tarafından değerlendirilecek.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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