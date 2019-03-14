Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit Tarihini Erteleme Adımı

AB'den Brexit Tarihini Erteleme Adımı

29 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülke liderlerinden Brexit ayrılık tarihinin "uzun bir süre" ertelenmesini talep edeceğini bildirdi.

AB'den Brexit Tarihini Erteleme Adımı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülke liderlerinden Brexit ayrılık tarihinin "uzun bir süre" ertelenmesini talep edeceğini bildirdi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelere 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini "uzun bir süre" erteleme çağrısında bulunacağını belirtti.

Söz konusu erteleme durumunun " İngiltere'nin net bir ayrılık stratejisi belirlemesi" halinde olacağını belirten Tusk, İngiltere'nin kendi içinde mutabakat sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasını reddeden İngiliz Parlamentosu, dün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bırakmıştı. Parlamento, bugün, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel
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