AB'den Brexit tarihini erteleme adımı
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelere İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.
AB
Konseyi Başkanı Donald Tusk
, üye ülkelere İngiltere
'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:40
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