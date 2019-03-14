Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit tarihini erteleme adımı

AB'den Brexit tarihini erteleme adımı

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelere İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.

AB'den Brexit tarihini erteleme adımı, System.String[]
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelere İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması için "uzun bir süre" verilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:40 

Donald Tusk, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasındaki Futbolcuyu Görmeyen Kaleci, Takımına Golü Yedirdi ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Brexit tarihini erteleme adımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]