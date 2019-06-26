Son Dakika Haberleri: AB'den Broadcom firmasına soruşturma
Son Dakika Ekonomi Haber

AB'den Broadcom firmasına soruşturma

54 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), çip üreticisi Broadcom firmasının uydu alıcı ve modem sektörlerinde rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB'den Broadcom firmasına soruşturma, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), çip üreticisi Broadcom firmasının uydu alıcı ve modem sektörlerinde rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Broadcom firması hakkında resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, firmanın iletişim cihazları için entegre çip ürettiği hatırlatılarak, Broadcom'un yaptığı iş sözleşmelerinde rakiplerini piyasadan çıkarmaya yönelik sınırlamalar getirdiğinden şüphe duyulduğu kaydedildi.
Firma uygulamalarının tüketici tercihlerini ve teknolojik inovasyonu engellediği ifade edilen açıklamada, AB'nin geçici tedbirlerle Broadcom'un söz konusu davranışlarını engelleyebileceği belirtildi.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Broadcom, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor 1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Broadcom firmasına soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]