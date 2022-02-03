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AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor - Son Dakika

AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor

03.02.2022 12:59
AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor

Bulgaristan Bölgesel Geliştirme ve Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek 7 yılda Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerinde çeşitli projelere 34 milyon 400 bin avroluk yatırım yapılacağını duyurdu.

Bulgaristan Bölgesel Geliştirme ve Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek 7 yılda Bulgaristan- Türkiye sınır bölgelerinde çeşitli projelere 34 milyon 400 bin avroluk yatırım yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, Avrupa Komisyonundan onay bekleyen 2021-2027 dönemine ait Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Program Taslağını, Brüksel'e onaya yollamadan önce "kamu tartışması süreci" kapsamında resmi internet sitesinde yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, programda iş sektörü ve güvenlik alanları öncelik sahibi olacak.

AB finansmanından 2 milyonluk bir dilim iki ülke arasında ortak sınır bölgelerinde, daha önce istişare edilmiş, yasa dışı düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin bir projeye yatırılacak. Bu bölümle ilgili Bulgaristan tarafından Hasköy, Burgaz ve Yambol bölge emniyet müdürlükleri Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli güvenlik yetkilileriyle iş birliği yapacak.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) binaların enerji performansını artıracak projeler sunarak 7,6 milyon avroluk bir portföydeki finansmandan faydalanabilecek.

Sınırın her iki tarafında entegre ve kapsayıcı sosyal, ekonomik ve çevresel yerel kalkınma, kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliği teşvik etmeye yönelik ortak projelere 24,8 milyon avrodan fazla kaynak ayrıldı.

Bulgaristan Bölgesel Geliştirme ve Kalkınma Bakanlığı, onaylanacak ikili sınır ötesi iş birliğinin 2021-2027 program döneminde de yönetme ve denetleme işlevini sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlık, kamu tartışması süreci ardından 21 Şubat'ta çevirim içi düzenleyeceği bir oturumda katılmak isteyen adayların görüş ve önerilerini alacağını, katılmak isteyenlerin 14 Şubat'a kadar başvurularını yapmaları gerektiğini anımsattı.

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Avrupa Birliği, Bulgaristan, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor - Son Dakika
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