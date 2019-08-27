AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı
1 saat önce
Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:15
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