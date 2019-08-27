Son Dakika Haberleri: AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı
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AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

AB'den 'Cammu Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği, Hindistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:15 
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