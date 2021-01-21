AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

21.01.2021 22:31
AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmeye ilişkin, "AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik...

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmeye ilişkin, "AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinin durumunu AB liderlerinin aralık zirvesinde çizdiği çerçevede değerlendirme fırsatı verdiği ifade edildi.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki duruma yoğunlaşarak ilişkilerin ilerleyeceği yolun ele alındığı belirtilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki durumun ilişkilerde merkezi bir yer tuttuğu bildirildi.

Açıklamada, AB liderlerinin, aralık zirvesinde Borrell'den ve AB Komisyonundan Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili rapor sunmasını, ayrıca ilişkilerde nasıl ilerleneceğine dair seçenekleri hazırlamasını istediği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır. Josep Borrell ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki toplantı bu yönde ilerlemek için samimi, açık ve derin görüş alışverişi imkanı sağlamıştır."

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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