AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Çin'de meydana gelen Tiananmen olaylarıyla ilgili tutuklu bulunanların salıverilmesi gerektiğini belirterek Uygur Türklerine yönelik muameleden derin endişe duyduklarını belirtti.

Massrali, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da meydana gelen Tiananmen olaylarının yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sözcü, "AB, Çin otoriteleri tarafından barışçıl ve demokratik 1989 protestolarını ve kurbanlarını anarken bu olaylarla ilgili olarak ya da anma törenleri nedeniyle alıkonulmuş kişilerin ve insan hakları savunucularının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyor." dedi.

Katliamın anılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin izin verdiği ölçüde anma törenlerinin düzenlenebilmesi gerektiğini vurgulayan Massrali, "Bu, Çin vatandaşlarının insan hakları, ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlüklerinin garanti altında olduğunu gösteren önemli bir işaret olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'de 1989'da nisanda başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bugün anma töreni veya gösteri yapılmasını önlemek için Hong Kong genelinde 7 bin polis görevlendirmişti. Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, toplanma yasağının, Kovid-19 gerekçesiyle getirildiği bildirilmişti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Sözcü Massrali, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelelere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"AB, hem kamuoyu açıklamalarında ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde hem de Çinli yetkililerle görüşmelerinde 'siyasi yeniden eğitim kamplarıyla', sivillerin din özgürlüklerine yönelik kısıtlamalarla ilgili açıkça ve defalarca derin endişelerini iletmiştir."

AB'nin ilgili varlık ve kişilere 22 Mart'ta yaptırım uyguladığını anımsatan Massrali, "Bu konudaki listeleme AB'nin küresel insan hakları ile yaptırım rejimi altında yapıldı ve AB'nin Çin ve dünya genelinde insan haklarını koruma ve teşvik etmeye bağlılığını göstermektedir." diye konuştu.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü rızası dışında tutuluyor. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.