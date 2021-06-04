Üye Girişi
AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı

04.06.2021 14:50
AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı, System.String[]

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Çin'de meydana gelen Tiananmen olaylarıyla ilgili tutuklu bulunanların salıverilmesi gerektiğini belirterek Uygur Türklerine yönelik muameleden derin endişe duyduklarını belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Çin'de meydana gelen Tiananmen olaylarıyla ilgili tutuklu bulunanların salıverilmesi gerektiğini belirterek Uygur Türklerine yönelik muameleden derin endişe duyduklarını belirtti.

Massrali, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989'da meydana gelen Tiananmen olaylarının yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sözcü, "AB, Çin otoriteleri tarafından barışçıl ve demokratik 1989 protestolarını ve kurbanlarını anarken bu olaylarla ilgili olarak ya da anma törenleri nedeniyle alıkonulmuş kişilerin ve insan hakları savunucularının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyor." dedi.

Katliamın anılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin izin verdiği ölçüde anma törenlerinin düzenlenebilmesi gerektiğini vurgulayan Massrali, "Bu, Çin vatandaşlarının insan hakları, ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlüklerinin garanti altında olduğunu gösteren önemli bir işaret olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin'de 1989'da nisanda başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bugün anma töreni veya gösteri yapılmasını önlemek için Hong Kong genelinde 7 bin polis görevlendirmişti. Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, toplanma yasağının, Kovid-19 gerekçesiyle getirildiği bildirilmişti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Sözcü Massrali, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelelere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"AB, hem kamuoyu açıklamalarında ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde hem de Çinli yetkililerle görüşmelerinde 'siyasi yeniden eğitim kamplarıyla', sivillerin din özgürlüklerine yönelik kısıtlamalarla ilgili açıkça ve defalarca derin endişelerini iletmiştir."

AB'nin ilgili varlık ve kişilere 22 Mart'ta yaptırım uyguladığını anımsatan Massrali, "Bu konudaki listeleme AB'nin küresel insan hakları ile yaptırım rejimi altında yapıldı ve AB'nin Çin ve dünya genelinde insan haklarını koruma ve teşvik etmeye bağlılığını göstermektedir." diye konuştu.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü rızası dışında tutuluyor. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hong Kong, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Son Dakika Haberleri
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi         
14:54
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim         
14:01
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
12:48
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 14:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Çin'e, Hong Kong'daki Tiananmen olaylarının yıl dönümünde alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement