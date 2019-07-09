AB'den Çin ve İran'a çağrı
15 dakika önce
Avrupa Birliği, Çin'e "709 operasyonlarına" yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:42
, Çin'e "709 operasyonlarına" yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. İran
'ın ise nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi uyarısını yaptı.
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