Son Dakika Haberleri: AB'den Çin ve İran'a çağrı
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AB'den Çin ve İran'a çağrı

15 dakika önce

Avrupa Birliği, Çin'e "709 operasyonlarına" yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

AB'den Çin ve İran'a çağrı, System.String[]
Avrupa Birliği, Çin'e "709 operasyonlarına" yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. İran'ın ise nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi uyarısını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:42 
Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İran, Ekonomi
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