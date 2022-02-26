AB'den coğrafi işaretli Milas zeytinyağı piyasada "aranan ürün" oldu - Son Dakika

Üstün kalitesi ve lezzetiyle Türk mutfağına değer katan Milas zeytinyağının Avrupa Birliğinde (AB) coğrafi işaret alarak tescil edilmesiyle üreticiler daha kaliteli zeytinyağı hazırlamak için çaba sarf ediyor.

Muğla'daki geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar dayanan ve şifa kaynağı olduğuna inanılan zeytin ve zeytinyağı sofraların vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürüyor.

Muğla'da yöre halkının "yeşil altın" olarak adlandırdığı zeytinin hasadı tamamlandı. Çiftçiler topladıkları zeytinleri fabrikalarda sıktırdıktan sonra zeytinyağı elde ediyor.

"Coğrafi işaretli zeytinyağına talep fazla"

Kalitesi ve lezzetiyle Türk mutfağına değer katan Milas zeytinyağının AB coğrafi işareti alarak tescil edilmesi sektör temsilcilerini gururlandırırken ürüne talep de artıyor.

Türk mutfağında önemli bir yere sahip Milas zeytinyağı, kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AA muhabirine, Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret almayı başarmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Milas'ta zeytin üreticilerinin ve zeytinyağcıların bilinçlendiğine dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"Şuan 85'e yakın markamız var, 18 de coğrafi işaretli ürünümüz var. AB'den coğrafi işaret almasıyla Milas zeytinyağına Milaslıların ve Milas dışındaki girişimcilerin ilgisi arttı. Milas zeytinyağı ve zeytini artık piyasada aranan bir ürün haline geldi. Milas 18 bin 500 ton civarında zeytinyağının üretildiği bir yer, 8-9 bin ton da tane zeytin üretimi var. Ayrıca Milas yağlı zeytinimize de AB'den coğrafi işaret almak üzereyiz. Bu coğrafi işareti de aldığımız takdirde çok daha güzel gelişmeler yaşanacak. Artık son zamanlarda zeytinyağı fiyatları da arttı, üreticilerimiz memnun."

Bazı firmaların Malezya, BAE, ABD, ve İsveç'e zeytinyağı ihracatı yaptığına dikkati çeken Özer, önümüzdeki dönemde İtalya, İspanya'ya da zeytinyağı ihracatı yapacaklarını dile getirdi.

Muğla zeytinciliğin merkezi oldu

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise devletin verdiği destekle kentte zeytin ağacı sayısının 17 milyona ulaştığını söyledi.

Saylak, 205 zeytinyağı sıkma ve ambalajlama tesisi bulunan Mugla'nın 150'den fazla zeytinyağı markasına sahip olduğunu kaydetti.

Kentten 2020 yılında 4 ton, 2021 yılında 9,5 ton zeytinyağı ihracatı yapıldığını anlatan Saylak, zeytinyağının Muğla'dan alınıp başka illerden ihracatının da yoğun şekilde yapıldığını dile getirdi.

Sofralık zeytinde rekoltenin 21 bin 467 ton, yağlık zeytinde 228 bin 337 ton olduğunu belirten Saylak, "Bu ürünlerin ekonomik getirisi ortalama, yağda 210 milyon, sofralık zeytinde ise 21 milyon lira civarında. Yöre halkının 'yeşil altın' olarak adlandırdığı zeytin, bölgedeki 40 bin çiftçiye önemli ekonomik katkı sağlıyor." dedi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da Milas'ın il genelindeki zeytin ağacı varlığı, zeytin, zeytinyağı kalitesi bakımından değerlendirildiğinde zeytinin başkenti olduğunu söyledi.

Atıcı, özellikle yangınlar ve kuraklığın etkili olduğu yaz döneminin ardından geç gelen yağmurların da ilçedeki zeytin rekoltesini düşürdüğüne işaret etti.

Bu sorunlar sebebiyle ilçede ortalama yüzde 30 oranında rekolte gözlemlediklerine değinen Atıcı, olumsuz şartlara rağmen zeytin ağaçlarına bilinçli bakım yapan çiftçilerin bulunduğu üretim alanlarında sezonun bereketli geçtiğini belirtti.

Şenköy Mahallesi'nde zeytincilikle geçimini sağlayan Mustafa Baş, ailesiyle birlikte zeytincilik yaparak ürettiği zeytinlerden erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ve geleneksel yöntemlerle de yağlı zeytin, pastırma zeytin ve çekişte türünde ürünler yaparak tüketicilere hizmet verdiğini anlattı.