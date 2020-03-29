AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.