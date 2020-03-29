Son Dakika › Dünya › AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı - Son Dakika Dünya
AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:44
Son Dakika Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı