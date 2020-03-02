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AB'den Covid-19 planı: Maddi kayıplar artıyor; çalışmalar hızlandırılıyor
6 saat önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ile mücadele etmek amacıyla neler yapmayı planladıklarını ve krizi yakından takip edecek olan ekibi açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ile mücadele etmek amacıyla neler yapmayı planladıklarını ve krizi yakından takip edecek olan ekibi açıkladı.
Von der Leyen konunun sağlık, Schengen ve ekonomik açıdan ele alınacağını ifade ederek çalışmalar ile ilgili bütün bilgilerin her gün güncellenen bir internet sitesinde yer alacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09
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