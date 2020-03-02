AB'den Covid-19 planı: Maddi kayıplar artıyor; çalışmalar hızlandırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den Covid-19 planı: Maddi kayıplar artıyor; çalışmalar hızlandırılıyor - Son Dakika Dünya

AB'den Covid-19 planı: Maddi kayıplar artıyor; çalışmalar hızlandırılıyor

6 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ile mücadele etmek amacıyla neler yapmayı planladıklarını ve krizi yakından takip edecek olan ekibi açıkladı.

AB'den Covid-19 planı: Maddi kayıplar artıyor; çalışmalar hızlandırılıyor, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ile mücadele etmek amacıyla neler yapmayı planladıklarını ve krizi yakından takip edecek olan ekibi açıkladı.


Von der Leyen konunun sağlık, Schengen ve ekonomik açıdan ele alınacağını ifade ederek çalışmalar ile ilgili bütün bilgilerin her gün güncellenen bir internet sitesinde yer alacağını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ursula von der Leyen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09 
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