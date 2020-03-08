AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama - Son Dakika

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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