Son Dakika Haberleri: AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe

AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe

1 saat önce

AB yarın imzalanacak finansman anlaşması ile Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesine 275 milyon hibe verilecek.

AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe , System.String[]
AB yarın imzalanacak finansman anlaşması ile Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesine 275 milyon hibe verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:05 

Halkalı, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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