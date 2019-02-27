AB'den demiryolu hattı için 275 milyon euro hibe
1 saat önce
AB yarın imzalanacak finansman anlaşması ile Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesine 275 milyon hibe verilecek.
AB
yarın imzalanacak finansman anlaşması ile Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesine 275 milyon hibe verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:05
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