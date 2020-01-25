AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede - Son Dakika Dünya

AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.

AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.


AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yaptığı yazılı açıklamada, tüm AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin (ERCC) durumu yakından izlediğini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Copernicus, Deprem, Elazığ, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]