Son Dakika Haberleri: AB'den "din ve inanç özgürlüğü" mesajı
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AB'den "din ve inanç özgürlüğü" mesajı

3 dakika önce

Avrupa Birliğinden (AB), kişilerin din ya da inançları nedeniyle hedef alınmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu, bu durumla mücadele etmek için önleyici tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

AB'den
Avrupa Birliğinden (AB), kişilerin din ya da inançları nedeniyle hedef alınmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu, bu durumla mücadele etmek için önleyici tedbirler alınması gerektiği belirtildi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, din ve inançları nedeniyle şiddet mağduru olanları anma günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, "Din ya da herhangi bir inançla olan bağlantıları nedeniyle kişilere zulüm etmek, uluslararası hukuka aykırıdır ve buna karşı mücadele ortaklaşa yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.
Mogherini, geçen yıl birçok trajik saldırının gerçekleştiğini anımsatarak, AB hukukunun, kişilerin din ya da inançları nedeniyle hedef alınmasını yasakladığını vurguladı.
Bu çerçevede devlet kurumlarının din ve inanç özgürlüğünü güvence altına almaları gerektiğine işaret eden Mogherini, "Dine yönelik nefret, şiddet ve zulümle mücadele etmek için önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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