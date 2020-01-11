AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den düşen Ukrayna uçağı için 'kapsamlı ve şeffaf' soruşturma çağrısı - Son Dakika

AB'den düşen Ukrayna uçağı için "kapsamlı ve şeffaf" soruşturma çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği, İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

AB'den düşen Ukrayna uçağı için

Avrupa Birliği, İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağıyla ilgili kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin Ukrayna Havayolları uçağının düşürülmesine ilişkin açıklamalarının not edildiği, bu korkunç trajediden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de taahhüt ettiği gibi AB'nin İran'ın gerekli tüm iş birliğini göstermesi, uluslararası standartlara uygun kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini beklediği ifade edildi.

Benzer bir kazanın olmaması için tüm önlemlerin alınmasına dönük çağrı yapılan açıklamada, kazanın nasıl gerçekleştiğinin de aydınlatılması gerektiği belirtildi.

Diğer yandan Borrell, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in kendisine düşen uçakla ilgili bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Borrell, İran'ın bu korkunç olayla ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkarmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Uçak füzeyle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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