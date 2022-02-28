AB'den "Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız" uyarısı - Son Dakika
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AB'den "Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız" uyarısı

28.02.2022 20:07

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının AB için de ekonomik sonuçları olacağına işaret ederek, "Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının AB için de ekonomik sonuçları olacağına işaret ederek, "Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." dedi.

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Ukrayna'ya askeri yardımların koordinasyonu için video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin enerji konusunda Rusya'ya aşırı bağımlı olduğunu anımsatan Borrell, "Enerji bu çatışmanın dışında tutulamaz. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin Rus petrol ve gazına bağımlıyız. Bu bağımlılığı mümkün olduğunca çabuk azaltacağız." diye konuştu.

Borrell, yıllardır enerjide bağımlılık azaltılsın söylemlerine rağmen bu bağımlılığın artığını anımsatarak, bunun artık varoluşsal bir politika halini aldığını söyledi.

Yenilenebilir kaynaklar ve hidrojene yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Borrell, "Şimdi gerçekten enerjide bağımlılığı azaltma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Enerji piyasalarında türbülans olacak. Bu yaşanacak. Enerji fiyatları artacak ve yüksek fiyatlar sonunda tüketiciler tarafından ödenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Artan enerji fiyatları karşısında yoksul ve savunmasızları korumaya yönelik politikalar uygulanabileceğine dikkati çeken Borrell, "Rusya'ya karşı eylem ve tepkilerimizin ekonomik sonuçları olacak." dedi.

Borrell, söz konusu ekonomik sonuçlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

AB'nin yapması gerekenlerin, sonuç doğurmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret eden Borrell, "Ukrayna halkının ödediği bedele bakın. Asıl bedeli onlar ödüyor. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

"Lütfen 'göçmen' demeyin"

Borrell, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalarak komşu AB ülkelerine ve Moldova'ya gittiğini hatırlattı.

Basının bu kişilere "göçmen" olarak adlandırmamasını isteyen Borrell, Ukraynalı "mültecilerin" özellikle Polonya sınırında yoğunlaştığını bildirdi.

AB'nin vereceği uçakları Ukraynalı pilotlar kullanacak

Ukrayna'nın coğrafi istihbarat yardımı talep ettiğini aktaran Borrell, bunun için AB'nin İspanya'daki uydu merkezinin destek vereceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya gönderilecek savaş jetleri hakkında bir soruyu yanıtlarken AB üyesi ülkelerin ikili olarak Ukrayna'ya istedikleri yardımı yapabileceklerini vurguladı.

Ukrayna'nın talepleri arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu hatırlatan Borrell, bu uçakların Ukrayna'ya verilmesi durumunda Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacağını aktardı.

Borrell, hangi AB ülkesinin ne tür askeri yardım göndereceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu bir savaştır. Karşı tarafın işine yarayacak bilgiler vermeyeceğim. Ukrayna'ya yardımların nasıl gideceğinin detaylarını söyleyecek değilim. Eminim Ruslar bu tür bilgileri aldıklarında mutlu olurlar." karşılığını verdi.

Rusya'nın Balkanlar'daki olası hamlelerine karşı uyarı

Borrell, Moldova'da Rusya'nın baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Altea Operasyonu kapsamında 500 kişilik takviye yapacaklarını kaydeden Borrell, özellikle Bosna Hersek'te istikrarın öneminin altını çizdi.

"Askeri harcamaları etkin kullanmalıyız"

AB ülkelerinin askeri harcamalarının etkin kullanılmasının da önemine dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:

"Hep birlikte savunma harcamalarımız Rusya'nın savunma harcamalarının 4 katı ve Çin'in harcamalarına eşit. Ancak aynı derecede etkin değil. Daha fazla ama esasen daha iyi şekilde harcamalıyız."

Lavrov için istisna olabilir

Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'ya getirilen AB uçuş yasağı nedeniyle Cenevre'deki BM toplantısına katılımını iptal etmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Yasakla ilgili "istisnalar" olabileceğini aktaran Borrell, "Lavrov'un Cenevre'ye diplomatik sebeplerle uçuşunu yasaklayacak kadar ileri gitmedik. Tabii tatil için seyahat edecekse gidemez." dedi.

AB'den Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız uyarısı
AB'den Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız uyarısı
AB'den Ekonomik bedel ödemeye hazır olmalıyız uyarısı

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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