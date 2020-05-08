AB'den el-Kazimi'ye destek - Son Dakika

Avrupa Birliğinden Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi destek geldi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada Irak Meclisi'nin güvenoyunu almayı başaran el-Kazimi başkanlığındaki yeni hükümetini tebrik ederek, söz konusu oylamanın Irak'ta uzun vadeli istikrarın gerçekleştirilmesi için "Temel adım" olarak nitelendirildi.



Irak halkının ekonomik, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını yerine getirmek için yeni hükümetin önünde yoğun çalışma ve zor görevlerin olduğunu söyleyen Borrell, hükümet kabinesinde tamamlanmayan bakanlıklarla ilgili "Hükümette geriye kalan makamların en kısa süre içerisinde doldurulacağından eminiz" ifadelerini kullandı.



AB'nin Irak ile güçlü bir ortaklığı olduğunun altını çizen Borrell, "Halklarının meşru isteklerini yerine getirebilecek barışçıl, müreffeh ve demokratik bir Irak için Başbakan el-Kazimi ile çalışmaya kararlıyız" şeklinde konuştu. - ERBİL