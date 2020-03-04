AB'den Elbistan'a 200 milyon liralık içme suyu hibesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Elbistan'a 200 milyon liralık içme suyu hibesi - Son Dakika

AB'den Elbistan'a 200 milyon liralık içme suyu hibesi

6 saat önce

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardımı Programı kapsamında, Elbistan İçme Suyu Şebeke Projesi ve Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi için yaklaşık 200 milyon lira hibe verecek.

AB'den Elbistan'a 200 milyon liralık içme suyu hibesi, System.String[]

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardımı Programı kapsamında, Elbistan İçme Suyu Şebeke Projesi ve Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi için yaklaşık 200 milyon lira hibe verecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün söz konusu projesinin Elbistan'a hem içme suyu isale hattı noktasında, hem de şebekelerin yenilenmesi adına büyük bir yatırım olacağını belirtti.

Daha önce ilçede içme suyu ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını ve gerekli tedbirlerin de hızla alındığını anımsatan Gürbüz, "Bu tür sorunların tekrarlanmaması için acil olarak bu yatırıma ihtiyacımız vardı. KASKİ'nin yapacağı yatırımlarla bu sıkıntıları hep beraber aşmış olacağız. Elbistan ve bölgemiz için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. 2021 sonuna doğru çalışmaların tamamlanacağı bilgisine sahibiz." dedi.

Gürbüz, desteklerinden dolayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve diğer ilgililere teşekkür etti.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve KASKİ Plan Proje Şube Müdürü Galip Yoğurt da il genelinde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa Birliği, Elbistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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