AB'den elektrikli otomobillere "ses" zorunluluğu
40 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bugünden itibaren satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:56 Kaynak: AA
(AB) ülkelerinde, bugünden itibaren satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.
Avrupa Parlamentosunun (AP) 2014 yılında onayladığı yol ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme, 5 yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi.
Buna göre, AB'de satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerin saatte 20 kilometrenin altındaki hızlarda seyrederken en az 56 desibellik gürültü çıkartmasını sağlayacak sistemlere sahip olmaları gerekecek. Söz
konusu sistemden çıkan ses, elektrikli otomobillerin hızı artarken yükselecek ve hızı yavaşlarken azalacak.
Halen kullanılan elektrikli otomobillere ise 2021 yılına kadar ses çıkaran sistemler kurulacak.
İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor
Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
DSP'de 23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular