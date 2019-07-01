Son Dakika Haberleri: AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu
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AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu

1 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerinde, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.

AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu, System.String[]
Avrupa Birliği ülkelerinde, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:58 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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