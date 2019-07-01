AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu
1 saat önce
Avrupa Birliği ülkelerinde, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:58
ülkelerinde, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.
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