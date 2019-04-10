AB'den En Fazla Vatandaşlık Alan Dördüncü Ülke: Türkiye

Avrupa Birliği ülkelerinden en fazla vatandaşlık alan ülkeler sıralaması belli olurken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu sıralamada dördüncü oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinden en fazla vatandaşlık alan ülkeler sıralaması belli olurken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu sıralamada dördüncü oldu.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Avrupa Birliği vatandaşlık haritasını inceledi. Ajans Press'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 825 bin 400 kişi AB vatandaşlığı alırken, bu rakamın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip 29 bin 900 kişi tespit edildi. Bu rakamın yüzdesel bazda karşılığı ise yüzde 3,6 oldu. Türklerin vatandaşlık aldığı ülkelerin başında ise yüzde 50 ile Almanya geldi. Fransa yüzde 17,8, Hollanda yüzde 9,9, İngiltere yüzde 5,3 ile Türklerin vatandaşlıkta en çok tercih ettiği diğer ülkeler olarak sıralamada yer aldı. AB'den en fazla vatandaşlık alan ilk beş ülke sırasıyla; yüzde 8,2 ile Fas, yüzde 7,1 ile Arnavutluk, yüzde 3,8 ile Hindistan, yüzde 3,6 ile Türkiye ve yüzde 3 oranla da Romanya oldu.



Ajans Press ve PRNet'in yaptığı medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazıl basın incelemesinde, vatandaşlık ile ilgili 2017 yılında 20 bin 293 haber yanması tespit edilirken, bu rakam 2018 yılında 21 bin 598 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının içinde bulunduğumuz dilimi itibariyle medyaya yansıyan haber sayısı ise 6 bin 629 oldu.



(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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