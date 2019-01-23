Son Dakika Haberleri: AB'den enerji altyapı projelerine onay

AB'den enerji altyapı projelerine onay

1 saat önce

Avrupa Birliği, üyesi ülkeler, sınır ötesi faydaları olan enerji altyapı projelerine 800 milyon euroluk yatırım desteğine onay verdi.

AB'den enerji altyapı projelerine onay, System.String[]
Avrupa Birliği, üyesi ülkeler, sınır ötesi faydaları olan enerji altyapı projelerine 800 milyon euroluk yatırım desteğine onay verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:02 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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