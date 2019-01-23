AB'den enerji altyapı projelerine onay
1 saat önce
Avrupa Birliği, üyesi ülkeler, sınır ötesi faydaları olan enerji altyapı projelerine 800 milyon euroluk yatırım desteğine onay verdi.
Avrupa Birliği
, üyesi ülkeler, sınır ötesi faydaları olan enerji altyapı projelerine 800 milyon euroluk yatırım desteğine onay verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:02
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